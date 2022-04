Família oferece R$ 10 mil para quem encontrar paraquedista desaparecido em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A família do paraquedista e advogado curitibano Luiz Henrique Cardelli está oferecendo uma recompensa de R$10 mil para que ajudar a encontrá-lo. O pedido é para que as buscas particulares sejam intensificadas. A ação se une para somar esforços com ao Gabinete de Crise do Governo do Estado do Amazonas, que realiza buscas pelo quarto dia nesta segunda-feira (18).

A força-tarefa decidiu ampliar a área vasculhada até a Ilha das Onças. Os trabalhos foram retomados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (19) e contam com a atuação de 70 agentes.

Informações podem ser repassadas para a família por meio do telefone (92)98138-8480. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros também pediu a colaboração de populares e disponibilizou o número 193 para pistas sobre o paraquedista.

Ao todo, 14 paraquedistas decolaram do Aeroclube de Manaus na tarde de sexta-feira (15). Após a forte chuva, acompanhada dos ventos, nove conseguiram aterrissar em segurança e cinco tiveram a rota de pouso alterada.