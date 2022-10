Família pede ajuda para encontrar homem com deficiência mental que desapareceu em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ampla divulgação da imagem de Fábio Oliveira Torres, 46, que está desaparecido desde o dia 17 de setembro deste ano, por volta das 13h, quando saiu de sua residência, na rua Malva Verde, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com a denúncia de familiares, Fábio tem deficiência mental e, por conta disso, faz uso de medicamentos controlados. Na ocasião do desaparecimento, o homem usava uma blusa do Brasil da cor verde e um calção preto e verde.

Para informações sobre o paradeiro do homem a delegada Catarina Torres, titular da Deops, reforça que as informações podem ser repassadas por meio do número (92) 3214-2269, o disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).