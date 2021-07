Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair de bar em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mateus Seixas Marques, 22, está desaparecido desde quinta-feira (1º/07) após ser visto pela última vez, por volta das 9h30, em um bar localizado na Praça do Congresso, no bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, o noticiante Misac Seixas Marques, 33, irmão do desaparecido, relatou que Mateus estava na companhia de um sobrinho no local mencionado, quando desapareceu. O sobrinho foi localizado no bairro Flores, zona centro-sul, vestindo apenas uma bermuda e com machucados pelo corpo.

Ele informou não se recordar do que teria acontecido com Mateus. A delegada titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Mateus que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.