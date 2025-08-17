Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta terça-feira a imagem de Paulo Vitor Davi da Silva Júnior, de 24 anos, que está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (14/08).

Paulo Vitor foi visto pela última vez por volta das 16h, após sair do trabalho localizado na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Segundo o boletim de ocorrência, familiares informaram que o jovem não retornou para casa após o expediente e também não compareceu ao trabalho no dia seguinte. Desde então, não há notícias sobre seu paradeiro.

A Polícia Civil reforça que o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas, em qualquer delegacia, com documentos pessoais e informações detalhadas sobre a última localização e características do desaparecido.

A população pode colaborar fornecendo informações pelos telefones (92) 3667-7713 (Deops) ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.