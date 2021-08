Família procura homem desaparecido em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Murielson Alexandre Bessa, 36, que está desaparecido desde a tarde do dia 22 de agosto deste ano, quando saiu por volta das 16h, da casa onde mora, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, encaminhado à Deops, a noticiante Solange Machado de Souza, 35, esposa de Murielson, relatou que o indivíduo saiu, no horário mencionado, sem informar para onde iria e, desde então, não retornou e os familiares não tiveram informações sobre seu paradeiro.

No dia em que desapareceu, Murielson estava trajando uma bermuda jeans e camisa azul, levando consigo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e outros documentos pessoais.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Murielson, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.