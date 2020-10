Família procura homem que despareceu em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Romário Nascimento de Paula, 27, desaparecido desde domingo (18/10), por volta das 11h30. Da última vez que foi visto, ele estava na Avenida Acácia Negra, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a irmã dele, Cláudia de Paula, 39, informou que falou com Romário pela última vez, via ligação, no domingo. Ela disse que, nesta quinta-feira (22/10), ligou novamente para o telefone dele e, na ocasião, uma pessoa identificada apenas como “Emerson” atendeu e relatou que Romário esqueceu o aparelho celular dentro do carro dele. Após isso, desligou o telefone e não atendeu mais as ligações.

Romário possui uma tatuagem no braço direito com o desenho de uma estrela. A titular da Especializada, delegada Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Romário, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família dele pelo número (92) 99431-3363.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.