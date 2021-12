Família procura mulher que desapareceu após sair de casa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem da professora Vivian Kátia Sá da Silva, 39, que está desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (27/12), por volta das 7h, quando saiu de sua residência, localizada na avenida da Conquista 28, Conjunto Viver Melhor, bloco 206, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops na manhã desta terça-feira (28/12), às 10h59, Ivone Marques da Silva, 35, irmã da desaparecida, informou que, no dia do desaparecimento, Vivian saiu de casa sem informar o destino e, até então, não retornou.

A professora havia recebido R$ 12,6 mil referentes a duas cadeiras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), ela não dá mais notícias e o telefone segue desligado. Além disso, os familiares detectaram várias transferências de R$ 500 via PIX para as contas de vários homens.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Vivian que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.