Família procura por homem que desapareceu em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Jerri de Oliveira Melo, 44, que está desaparecido desde a manhã de terça-feira (13/04). O homem foi visto pela última vez na Rua Altamira, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta quarta-feira (14/04), às 9h07, e posteriormente transferido para a Deops, o noticiante Joel de Oliveira Melo, irmão de Jerri, relata que o homem saiu de casa e não retornou nem deu notícias para os familiares. Quando tentou falar com Jerri, via telefone, a ligação foi atendida por sua companheira que, em seguida, passou a recusar as ligações.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jerri de Oliveira Melo que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste de Manaus.

*Com informação da Assessoria de Imprensa