Família procura por homem que desapareceu há quase uma semana em Manaus

Notícias de Manaus – Raidson Alexandre da Silva Lima, 39, foi visto pela última vez no sábado (30/09), na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. A família e a Polícia Civil do Amazonas buscam notícias do paradeiro dele.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento da imagem de pessoas desaparecidas, principalmente pelas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimentos, não é preciso esperar 24 horas para registrar a ocorrência. É necessário procurar qualquer delegacia e informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas, bem como uma foto atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização de Raidson, que as informações sejam repassadas por meio do número 92 3667-771, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria