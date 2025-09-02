A notícia que atravessa o Brasil!

Desaparecidos

Familiares buscam por duas pessoas desaparecidas em Manaus

Pedro Henrique, de 22 anos, e Rosilane, de 42, desapareceram em locais diferentes.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 20:14

Notícias de Desaparecidos – Dois casos de desaparecimento foram registrados em Manaus nesta semana. A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou, nesta terça-feira (2), imagens de Pedro Henrique de Souza Rabelo, de 22 anos, e Rosilane de Matos Vieira, de 42 anos, que sumiram em locais distintos da capital amazonense.

De acordo com a polícia, Pedro Henrique desapareceu na última segunda-feira (1º), por volta das 18h, após sair de sua residência, localizada na rua Mutum do Norte, no bairro Tarumã-Açú, zona oeste. Antes de sair, o jovem informou à família que iria a um encontro. Desde então, não manteve contato e não retornou para casa.

Já Rosilane de Matos foi vista pela última vez também na segunda-feira, na rua dos Barés, bairro Centro, zona sul, nas proximidades da Feira Manaus Moderna. Familiares informaram que, desde o desaparecimento, não conseguiram mais contato com a mulher.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pede à população que colabore com informações que possam levar à localização de Pedro Henrique e Rosilane. As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O órgão reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência. O boletim pode ser feito em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, se possível, uma foto recente.

