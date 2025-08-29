A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Desaparecidos

Familiares divulgam imagens de duas pessoas desaparecidas em Manaus

População pode repassar informações à polícia.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 16:52 - Atualizado em 29/08/2025 às 17:50

Ver resumo

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou imagens de duas pessoas que estão desaparecidas em diferentes regiões de Manaus. As autoridades reforçam que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto recente.

PUBLICIDADE

O primeiro desaparecido é Leandro Savio Rocha Lopes, de 39 anos, visto pela última vez em 15 de março, na rua Santa Lúcia, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Já Marleon Araripe Rodrigues, de 32 anos, desapareceu em 30 de junho, na rua Tucandira, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

PUBLICIDADE

A PC-AM solicita a colaboração da população para ajudar na localização dos desaparecidos. Informações podem ser repassadas diretamente à Deops, pelo telefone (92) 3667-7713, ou pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A participação da comunidade é fundamental para que a polícia possa agir de forma rápida e efetiva, aumentando as chances de encontrar as pessoas desaparecidas e garantindo a segurança e o bem-estar de familiares e amigos.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Polícia Civil cumpre mandados contra condenados por crimes sexuais contra crianças em Manaus

Prisões ocorreram em diferentes zonas da capital e reforçam o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes sexuais contra crianças.

há 10 minutos

Manaus

HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente internado após acidente de moto

Unidade reforça a importância da presença de familiares no acompanhamento médico e pede informações da população.

há 27 minutos

Política

Republicanos mira em Isabelle Nogueira para disputa de deputada federal em 2026

Em 2024, após deixar o reality show, o nome de Isabelle chegou a ser cogitado como possível candidata a vice-prefeita em Parintins.

há 55 minutos

Mundo

“Não há como entrarem na Venezuela”, diz Maduro em recado ao governo Trump

Segundo Maduro, a iniciativa do governo do presidente dos EUA representa uma tentativa de intimidação.

há 1 hora

Política

Deputado diz que CPMI do INSS não daria em nada se Omar Aziz tivesse ganhado presidência: “já poderia arquivar”

Durante depoimento na comissão, o parlamentar afirmou que, se Omar estivesse na presidência, “tudo seria diferente”.

há 1 hora