Familiares divulgam imagens de duas pessoas desaparecidas em Manaus

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou imagens de duas pessoas que estão desaparecidas em diferentes regiões de Manaus. As autoridades reforçam que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto recente.

O primeiro desaparecido é Leandro Savio Rocha Lopes, de 39 anos, visto pela última vez em 15 de março, na rua Santa Lúcia, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Já Marleon Araripe Rodrigues, de 32 anos, desapareceu em 30 de junho, na rua Tucandira, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

A PC-AM solicita a colaboração da população para ajudar na localização dos desaparecidos. Informações podem ser repassadas diretamente à Deops, pelo telefone (92) 3667-7713, ou pelo Disque Denúncia 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A participação da comunidade é fundamental para que a polícia possa agir de forma rápida e efetiva, aumentando as chances de encontrar as pessoas desaparecidas e garantindo a segurança e o bem-estar de familiares e amigos.