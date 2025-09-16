A notícia que atravessa o Brasil!

Familiares divulgam imagens e pedem ajuda para localizar duas desaparecidas em Manaus

As buscas envolvem casos registrados nas zonas norte e sul da capital.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 23:04

Notícias de Desaparecidos – Imagens de duas pessoas desaparecidas em Manaus foram divulgadas nesta segunda (15/09) pelas Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). As buscas envolvem casos registrados nas zonas norte e sul da capital.

A orientação das autoridades é clara: em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e informar, com o máximo de detalhes possível, o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Leia também: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

Desaparecidos
— Maria Antonieta, 30 anos, está desaparecida desde 2 de setembro deste ano, por volta de 20h30. Ela foi vista pela última vez no conjunto residencial Viver Melhor 1, bairro Lago Azul, zona norte.
— Thayla Pereira da Silva, 13 anos, desapareceu na manhã de sexta-feira (12/09), por volta de 7h, na travessa Mariruas, bairro Crespo, zona sul.

Colaboração
Informações que possam ajudar a localizar Maria Antonieta e Thayla podem ser repassadas pelos números: (92) 3667-7713 (Deops); (92) 99962-2441 (Depca); ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

