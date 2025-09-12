A notícia que atravessa o Brasil!

Desaparecidos

Familiares pedem ajuda para encontrar mulher desaparecida no Tarumã em Manaus

Colabore com a busca: informações podem ser repassadas à Deops pelo (92) 3667-7713 ou ao 181 (SSP-AM).

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 15:16

Notícias de Desaparecidos –  Moradores de Manaus são chamados a colaborar na localização de Ana Lucia Pereira da Silva, 36 anos, vista hoje (12/08) na rua Joá, bairro Tarumã, zona oeste. Para facilitar o reconhecimento, ela possui tatuagens nos braços e usa aparelho nos dentes. A ampla divulgação da imagem de Ana Lucia é essencial para ampliar as chances de encontrá-la rapidamente.

Em situações de desaparecimento, a orientação é clara: não é necessário aguardar 24 horas para pedir ajuda oficial. O registro pode — e deve — ser feito imediatamente em qualquer delegacia, levando documentos pessoais e informando detalhes do último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e apresentando uma foto atualizada.

Quanto mais preciso for o relato, mais ágil é a triagem e melhor é o direcionamento das equipes nas primeiras horas, período considerado crítico para encontrar novas pistas.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

Quem tiver qualquer informação que ajude a localizar Ana Lucia pode entrar em contato com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo telefone (92) 3667-7713. Também há o Disque-Denúncia 181, canal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que recebe informações de forma rápida e contribui para o encaminhamento de diligências. Compartilhar dados confiáveis — como avistamentos, trajetos possíveis ou contatos recentes — pode fazer toda a diferença para chegar ao paradeiro da desaparecida ainda hoje.

