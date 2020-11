Familiares procuram jovem que desapareceu enquanto estava na frente de casa em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Andresson Oliveira de Sousa, de 24 anos, que desapareceu no dia 26 de junho deste ano, na rua Louro Preto, Invasão Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) no dia 29 de junho e posteriormente transferido para a Deops, a mãe da Andresson, Cladilva Maria Oliveira de Sousa, 50 anos, informou que ele desapareceu naquela tarde, enquanto estava na frente de sua residência.

De acordo com o documento, a mulher não sabe informar os motivos do desaparecimento, mas explicou que dias antes do fato, seu filho havia sido roubado, ocasião em que levaram o celular dele. Segundo a genitora, Andresson tem uma tatuagem nas costas, com o nome “Diva”.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Andresson que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com os parentes do desaparecido por meio do número (92)98454-3405.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.