Gabinete de crise vai intensificar buscas por caçadores que desapareceram no Amazonas

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) instalou um gabinete de crise, nesta terça-feira (15/02), com o objetivo de organizar e intensificar a operação Urucará, deflagrada para localizar os três caçadores que desapareceram no município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus). Cumprindo uma determinação do governador Wilson Lima, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, ordenou o envio de mais agentes para atuar nas buscas. A ação conta com um trabalho integrado entre as forças de segurança do Estado junto ao Comando Militar da Amazônia (CMA).

Na manhã desta quarta-feira (16/02), serão enviados 20 agentes da Segurança Pública estadual para o município, entre policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE), bombeiros militares, agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), além de servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

“Com a chegada do reforço, iremos montar um Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) em Urucará para acompanhar as buscas dos caçadores com informações em tempo real. Aqui em Manaus vamos seguir acompanhando todas as informações da operação que foi montada com objetivo de solucionar esse caso”, explicou o secretário.

A operação terá a duração de sete dias, a contar desta quarta-feira. Conforme o general, a ação vai contar com duas equipes de patrulhamento.

A SSP-AM continua recebendo apoio do Comando Militar da Amazônia (CMA). O 4º Batalhão de Aviação do Exército, Esquadrão Coronel Ricardo Pavanello (4º BAvEx) disponibilizou o helicóptero Black Hawk para transportar parte do reforço e sobrevoar a região.

Também serão enviados materiais para auxiliar nas buscas, como GPS, bússolas, além do helicóptero do DIOA que irá sobrevoar a região.

No último sábado (12/02), o prefeito de Urucará, Enrico Falabella, foi recebido na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) pelo secretário-executivo da SSP-AM, coronel PM Anézio Paiva e pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), coronel QOBM Muniz.

Desaparecimento

De acordo com Falabella, os três homens estão desaparecidos há uma semana. Na manhã do último dia 5 de fevereiro, o trio saiu da comunidade Buçuzal, na zona rural de Urucará, para caçar, mas não retornou para casa. A Prefeitura teve conhecimento do desaparecimento dos três homens no dia seguinte, quando foram iniciadas as buscas.