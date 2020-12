Homem com deficiência intelectual desaparece em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Valciney de Souza Araújo, de 38 anos, que desapareceu na manhã de sábado (19/12), por volta das 7h30, quando saiu da casa onde mora, na rua Contra Baixo, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Maria Lourenço de Souza, mãe do desaparecido, informou que o filho possui deficiência intelectual e que, na ocasião do ocorrido, ele pedira ao seu pai que fosse à padaria comprar pão de queijo, momento em que aproveitou a saída do genitor e fugiu de casa, e até o momento não deu notícias.

Segundo o BO, Maria descreveu que Valciney tem 1,70 metros, pesa 65 quilos, tem cabelos curtos e pretos. Ele possui duas tatuagens, sendo uma no ombro e uma na coxa direita, que ela não soube descrever.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Valciney que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.