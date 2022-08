Homem desaparece após pedir socorro a vizinhos em Manaus

Redação AM POST

Osvaldo Santos Costa Neto, de 30 anos, está desaparecido desde o dia 9 de julho deste ano, após ser ouvido por vizinhos pedindo ajuda na casa onde morava na rua Monte Moriá, no bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Virtual (Devir), um vizinho do desaparecido, de 30 anos, informou que Osvaldo estava pedindo por ajuda em sua casa, momento em que uma vizinha acionou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Porém, ao chegarem, os policiais não encontraram Osvaldo em sua casa, seus pertences permaneciam no lugar e apenas uma pasta com seus documentos havia sido levada.

A delegada Catarina Torres, titular da unidade especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Osvaldo, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).