Homem desaparece após sair de barbearia em que trabalha em Manaus

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Rafael Cunha Costa, 28, que está desaparecido desde o dia 10 de julho deste ano, quando manteve contato com a família pela última vez por volta das 21h, momento em que saiu da barbearia onde trabalha, na rua C, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a noticiante Suelen Cunha Costa, irmã do desaparecido, informou que a vítima saiu do local onde trabalha em direção a um ponto de ônibus, na avenida Torquato Tapajós e, desde então, não houve mais notícias sobre ele.

A delegada titular da Deops, Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rafael que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.