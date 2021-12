Homem desaparece após sair de casa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Emerson Menezes de Oliveira, de 33 anos, que está desaparecido desde sábado (18/12), quando saiu por volta das 14h, da casa onde mora, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a Deops, o tio do desaparecido, Carlos Antônio Menezes Pucu, 56, informou que o sobrinho saiu de casa, trajando bermuda e blusa de cor não identificada, desde então, não retornou e os familiares não tiveram mais notícias sobre o seu paradeiro. Ele possui uma tatuagem no braço direito, com o nome “Emerson”.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização do desaparecido que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).