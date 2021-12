Homem desparece após viajar em busca de emprego no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Thiago Vasconcelos de Carvalho, de 33 anos, que está desaparecido desde o dia 26 de novembro deste ano, quando estava no município de Japurá (a 774 quilômetros da capital).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), e posteriormente transferido para a Deops, nesta sexta-feira (17/12), às 9h12, a mãe do desaparecido, Maria Rosa Carvalho de Vasconcelos, 54, informou que no dia 20 de novembro, Thiago seguiu viagem de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), onde residia, com destino à Japurá, onde trabalharia com a criação de gados.

Segundo o BO, a comunicante disse ainda que, no dia 26, seu filho entrou em contato para informar que havia chegado no município, no entanto, não estava satisfeito com o trabalho e pretendia retornar para casa. A partir desta data, Thiago não entrou mais em contato com a família, e seu paradeiro é desconhecido.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Thiago que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).