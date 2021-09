Homem que possui deficiência mental sai de casa para ir à igreja e desaparece em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Fábio Soares da Silva, de 37 anos, que está desaparecido desde a noite do dia 21 de agosto deste ano, quando saiu da casa onde mora por volta das 19h, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a noticiante Leonice Soares da Silva, mãe do desaparecido, relatou que Fábio possui deficiência mental. Na ocasião, ele saiu para ir à igreja e, desde então, não retornou mais para casa.

Da última vez em que foi visto, Fábio estava trajando uma calça jeans, camisa azul e boné preto. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Fábio, que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da capital amazonense.