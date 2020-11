Homem vai para a casa da tia e desaparece em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Michael Bruno de Almeida Lopes, de 31 anos, desaparecido desde a manhã do dia 3 de novembro deste ano, após sair de sua residência, localizada na rua Louro Cedro, conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, a noticiante Maria do Carmo Conceição de Almeida, 46, irmã do desaparecido, relatou que Michael saiu de casa por volta das 9h do dia mencionado, dizendo que ia para a residência de uma tia. No entanto, não chegou ao destino e desde então não foi mais visto por familiares.

Segundo a declarante, o irmão é usuário de drogas e tem transtorno mental. Na ocasião do desaparecimento, ele estava trajando calça jeans, camisa vermelha, boné, tênis e mochila.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Michael que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270, ou com familiares dele, pelos números (92) 99331-8198, 98538-7397 ou 98429-6107.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

* Com informações da Assessoria de Imprensa