Idoso sai de casa com quantia alta em dinheiro e desaparece no Ramal do Pau Rosa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população para divulgar a imagem do idoso Wilson Raimundo Mendonça Lopes, 61, que desapareceu no dia 21 de fevereiro deste ano, por volta das 16h30, no sítio Fé em Deus, quilômetro 34, do Ramal do Pau Rosa, zona rural de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 14o Distrito Integrado de Polícia (DIP), e posteriormente transferido para a Especializada, Tony Lemos da Silva Lopes, filho do idoso, comunicou que seu genitor havia recebido certa quantia em dinheiro, e estaria mostrando a algumas pessoas, na entrada da comunidade.

Ainda de acordo com o noticiante, após exibir o valor recebido, Wilson seguiu para uma mercearia, onde consumiu bebidas alcoólicas e, por volta das 16h30, estava retornando ao sítio, quando encontrou no caminho um casal conhecido como ‘Bebe’ e ‘Alcione’, após este encontro ele não foi mais visto em sua comunidade.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Wilson, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

* Com informações da assessoria de imprensa