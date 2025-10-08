Idoso some após sair de casa no bairro Nossa Senhora Aparecida em Manaus

Notícias de Desaparecidos – Desaparecido desde 6 de setembro deste ano, Frank Aprígio de Figueiredo, 63 anos, foi visto pela última vez por volta das 7h30, quando saiu da residência onde mora, na rua Carolina das Neves, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul de Manaus. A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulgou a imagem do idoso e solicita o apoio da população para localizar o paradeiro.

A corporação reforça que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. O procedimento pode ser feito em qualquer delegacia, bastando apresentar documentos pessoais e fornecer o máximo de informações possível: último local em que a pessoa foi vista, características físicas e uma foto atualizada. Essas informações auxiliam as equipes na construção das linhas de busca e na rápida divulgação dos dados essenciais para a localização.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir deve entrar em contato pelos seguintes canais: (92) 3667-7713 (Deops); 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM); e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As ligações podem direcionar denúncias e pistas sobre deslocamentos, avistamentos ou contatos feitos após a data do desaparecimento.

A Deops mantém as diligências em andamento e destaca a importância da colaboração da sociedade na elucidação de casos como este. Informações precisas e imediatas aumentam as chances de sucesso nas buscas e podem ser determinantes para a localização de Frank Aprígio de Figueiredo.