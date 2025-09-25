A notícia que atravessa o Brasil!

Imagens de quatro desaparecidos são divulgadas em Manaus; veja como ajudar

Casos ocorreram em diferentes zonas da cidade.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 21:27

Notícias de Desaparecidos – Imagens de quatro pessoas desaparecidas em Manaus foram divulgadas para auxiliar nas buscas por Elias Gomes de Souza, 37; Jhonnatan Freitas Dias, 24; Cosme Luan Pessoa da Silva, 33; e Gilmara Lima da Silva, 19. Os casos ocorreram em datas e locais distintos na capital. As autoridades reforçam que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência: basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais, informar o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e apresentar uma foto atualizada.

Elias Gomes de Souza fez contato com a família pela última vez no domingo (21), por volta das 19h, e foi visto na rua Gualter Batista, bairro Petrópolis, zona sul. No mesmo dia, às 14h30, Jhonnatan Freitas Dias desapareceu nas imediações da avenida Laguna, conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona centro-oeste. Já Cosme Luan Pessoa da Silva foi visto pela última vez na terça-feira (23/09), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul. Gilmara Lima da Silva desapareceu na quarta-feira (24/09), na avenida Cristã, bairro Colônia Terra Nova, zona norte; no dia, vestia bermuda jeans, blusa laranja e sandália.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

Informações que possam contribuir com a localização dos desaparecidos podem ser repassadas pelos números: (92) 3667-7713 (Deops); 197 e (92) 3667-7575 (PC-AM); ou 181 (SSP-AM). Qualquer detalhe sobre rotas habituais, contatos recentes ou registros de câmeras de segurança próximos aos últimos locais onde foram vistos pode ser decisivo para o avanço das buscas.

