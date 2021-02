Jovem com problemas psicológicos desaparece após sair de casa com dois homens desconhecidos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), está investigando o desaparecimento de Davi Silva de Souza, 21, visto pela última vez no dia 27 de janeiro deste ano, por volta das 6h, após sair de casa com dois homens desconhecidos. O fato ocorreu na Rua Maria Tadros, bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, nesta segunda-feira (08/02), por volta de meio-dia, Francisco Ferreira de Souza, 58, avô do desaparecido, informou que o neto apresenta esquizofrenia desde os 9 anos; e que o mesmo faz tratamento no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro.

Ainda conforme o BO, na ocasião do ocorrido, Davi estava em casa, junto com seus avôs, quando dois homens bateram na porta, pedindo fogo para acender um cigarro com substância entorpecente. O desaparecido cedeu a eles um fósforo, porém não conseguiram usá-lo. O jovem então tentou outras vezes até que teve êxito. Em seguida, os mesmo dois homens chamaram Davi para usar drogas, e desde então ele não foi mais visto.

Também de acordo com o BO, o desaparecido estava usando uma camisa de cor amarela e uma calça. Ele possui quatro tatuagens, sendo uma nas costas com o desenho de duas machadinhas, uma no braço com a imagem de uma índia, uma no pescoço com a figura de uma folha, e uma no tórax com a descrição “1929 Mercedes Benz”.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Davi que entre em contato com a Deops, pelo número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). A unidade policial está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade.

