Jovem de 16 anos e homem de 33 estão desaparecidos em Manaus

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou as imagens de duas pessoas que estão desaparecidas em Manaus. Os casos ocorreram em dias diferentes e em bairros distintos da capital.

PUBLICIDADE

O órgão ressalta que, ao contrário do que muitos acreditam, não é preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de alguém. A orientação é que a comunicação seja feita o quanto antes, em qualquer delegacia, levando documentos pessoais, informações sobre o último local onde a vítima foi vista, características físicas e, se possível, uma fotografia recente.

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte

PUBLICIDADE

De acordo com o boletim, o primeiro caso é de Rafael Souza Araujo, 33 anos, visto pela última vez no dia 14 de agosto, na rua Ibicoara, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Já o segundo desaparecimento é de Vitoria Yasmin Vasconcelos dos Santos, 16 anos, que sumiu na terça-feira, 19 de agosto, na rua Guandirá, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade.

A PC-AM reforça o pedido de apoio da população para ajudar na localização das vítimas. Qualquer informação que possa colaborar com as investigações pode ser repassada aos números (92) 3667-7713 (Deops), (92) 99962-2441 (Depca) ou ainda pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do informante é garantido.