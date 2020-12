Jovem desaparece após sair para ir à igreja com obreira em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Camile Alves da Silva, 23, que desapareceu no último sábado (19/12), por volta das 9h, quando saiu da casa onde mora, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte, para ir até uma igreja na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona centro-sul.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops por Maria Aparecida Silva, mãe da jovem, Camile informou que iria ao local na companhia de uma obreira da igreja. Ainda naquele mesmo dia, por volta das 17h, durante conversa ao telefone, a jovem disse que ia para o aniversário da filha da obreira e dormiria na casa dela; porém, desde então, não retornou mais para casa.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Camile que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.