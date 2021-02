Jovem desaparece na Cidade Nova após retornar de Tefé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Jefferson da Rocha Pinheiro, 19, que está desaparecido desde o dia 7 de fevereiro deste ano, quando foi visto por volta das 18h, na travessa Ituaçu, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, nesta segunda-feira (22/02), às 12h59, Michele Souza da Rocha, mãe de Jefferson, informou que o filho estava morando com a avó no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), mas voltou para Manaus recentemente e estava em local incerto. Ainda segundo o BO, a mãe relatou que falava com o filho todos os dias, via telefone, porém, da última vez em que tiveram contato, ele informou que estava na travessa Ituaçu, bairro Cidade Nova, mas desde então não conseguiu mais falar com ele.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jefferson que entre em contato com a Deops, por meio do telefone (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa