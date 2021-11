Jovem desparece após sair com suposto namorado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Elcilane Lima da Silva, de 22 anos, que desapareceu no dia 9 deste mês, por volta das 13h, após sair da sua residência, no beco do Boto, bairro Terra Preta, naquele município.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), registrado na DIP por Ralcilene Andrade de Lima, 45, mãe de Elcilane, a jovem saiu de casa sem informar para onde iria, na companhia de um suposto namorado, identificado apenas como “Elde Santana”.

O delegado Rodrigo Torres, titular da DIP de Manacapuru, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Elcilane que entre em contato por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).