Jovem e adolescente desaparecem em bairros da zona leste de Manaus

Polícia pede colaboração da população.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 22:42

Notícias de Desaparecidos – Dois casos de desaparecimento na zona leste de Manaus têm mobilizado familiares e autoridades. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou nesta semana as imagens de Dário das Chagas Pereira, de 26 anos, e de Thays Laryssa Gonçalves Fonseca, de 16 anos, que sumiram em dias e locais distintos.

O primeiro registro é de Dário, que saiu de casa na rua A, bairro Jorge Teixeira, na madrugada de 29 de agosto, por volta das 5h, com destino ao trabalho no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. Ele usava uma camiseta azul-escura sem mangas e uma bermuda verde xadrez. Desde então, não retornou nem deu notícias à família.

Leia também: Plínio Valério denuncia medida do Governo Lula para privatizar rios da Amazônia: “vamos ter que pagar pedágio”

Já Thays Laryssa desapareceu por volta da meia-noite de 30 de agosto, no bairro São José Operário, também na zona leste. De acordo com parentes, a adolescente havia saído de casa sozinha e não foi mais vista.

Orientação da polícia

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. O procedimento pode ser feito em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

As denúncias ou informações que possam ajudar na localização de Dário e Thays podem ser encaminhadas para os números (92) 3667-7713 (Deops), (92) 99962-2441 (Depca) ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O contato é gratuito e sigiloso.

