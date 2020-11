Mãe procura filha que desapareceu no mês de agosto em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Rita de Cássia da Costa Pedroso, 22, que está desaparecida desde o último dia 11 de agosto deste ano, por volta das 12h, quando não respondeu mais as chamadas e mensagens telefônicas de sua mãe.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a informante Marcilane Sales da Costa, 46, genitora da jovem, relatou que não consegue contato com a filha desde a data mencionada. A declarante destacou ainda que não tem conhecimento do endereço residencial da filha e nem do nome das pessoas com quem ela reside.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rita, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com os familiares por meio do número (92) 98485-4093.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.