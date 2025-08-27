Mistério: Sinal de celular de jovem manauara sumida em SP indica localização no Japão

Notícias de Manaus – Aylah Gabrielly, 19 anos, desapareceu há mais de uma semana após deixar Manaus em busca de uma nova vida com um homem casado que conheceu em São Paulo. Desde então, a família não teve notícias da jovem, e o último sinal de seu celular apontou para uma localização inesperada: o Japão.

Aylah se despediu da família e organizou sua mudança, mas, ao chegar à capital paulista, desapareceu. A família não tem informações sobre o homem e, em desespero, pediu ajuda até mesmo a um ex-namorado da jovem para tentar encontrá-la.

Segundo parentes, Aylah passou pelo Mato Grosso e fez duas viagens a São Paulo a pedido do suposto namorado. A tia tentou alertá-la sobre os riscos, mas Aylah não ouviu. O último registro do celular foi no bairro da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, antes de indicar um aeroporto no Japão.

A mãe de Aylah vive angustiada, dependendo de medicamentos para lidar com a situação. “Não sabemos o que aconteceu, se ela está viva ou não. É uma dor indescritível”, afirmou.

A Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal estão investigando o caso e planejam contatar as autoridades japonesas. Uma das hipóteses é que o celular tenha sido levado para fora do país sem que Aylah tivesse viajado, ou que ela tenha embarcado sem o conhecimento da família.