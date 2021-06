Mochileiro mexicano está desaparecido há dois meses no Brasil

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) divulga, nesta segunda-feira (21/06), a fotografia do cidadão mexicano Jorge Alberto García Villalvazo, 46, que está desaparecido no Brasil desde o dia 13 de abril de 2021. O registro da ocorrência de desaparecimento foi feito na cidade de Fortaleza (CE), mas o estrangeiro é mochileiro e já pode ter se deslocado para outra região do país.



O pedido de divulgação da imagem do desaparecido atende ao pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



De acordo com o Consulado Geral do México no Brasil, José Alberto deixou o México há 12 anos, mas estaria no Brasil há cerca de três. Ele costuma viajar como mochileiro e, por isso, existe a possibilidade de que ele possa estar em outros estados da federação.



Qualquer informação sobre o paradeiro do mexicano pode ser enviada através do telefone (85) 3257-4807, da 12ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Ceará. No Amazonas, informações também podem ser prestadas pelo telefone 190, do serviço emergencial do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).