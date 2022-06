Modelo desaparece e deixa bilhete misterioso para a mãe: “Me perdoa”

Redação AM POST

O jovem Eduardo dos Santos Silva, 23 anos, de Joinville (SC), está desaparecido desde domingo (12). De acordo com a mãe dele, Cândida da Silva, Eduardo deixou um bilhete em casa antes de desaparecer. Na mensagem, ele escreveu que ama a mãe, mas que, desde pequeno, chora em silêncio.

A Polícia Civil está investigando o caso e equipes estão realizando buscas pelo jovem. Conforme Cândida, o filho saiu de casa com a roupa do corpo e com o celular. Eduardo foi visto pela última vez na ponte do Rio Piraí, ele foi deixado no local por um motorista de aplicativo na noite de domingo.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) estão realizando buscas na região do rio. “Estou há quase quatro dias no escuro, sem notícias do Duda. Não estou comendo, dormindo, só quero que ele volte para casa. Se eu soubesse mergulhar, me jogaria no rio para ajudar nas buscas. Não consigo ficar em casa”, afirmou Cândida, em entrevista ao portal ND Mais.

Ainda segundo a mãe do jovem, Eduardo sempre foi caseiro, não bebe, não fuma e era muito na dele. “Por isso que não entendo, não entendo ele ter sumido assim”, continuou Cândida. Cursando o último ano de Nutrição, Eduardo também fazia alguns trabalhos como modelo.

Em 2019, ele foi o vencedor do concurso mister teen, representando Joinville na disputa estadual.

Veja o bilhete:



*Com informações do Isto É