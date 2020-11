Motorista de aplicativo desaparece durante trabalho em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Casiano da Silva Costa, 26, desaparecido desde terça-feira (03/11), por volta das 17h, quando saiu da residência dele, na rua Fordlândia, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a esposa do desaparecido, Silvia Jéssica da Silva Oliveira, 25, relatou que, na ocasião do desaparecimento, o marido saiu para trabalhar como motorista de aplicativo de transporte e desde então, não foi mais visto.

Conforme a noticiante, Casiano saiu em um automóvel da marca Volkswagen, modelo Virtus MF, de cor azul. Ainda com informações da companheira do desaparecido, ele possui uma cicatriz no lado direito do rosto, oriundo de um corte.

Segundo a delegada Catarina Torres, titular da Especializada, quem tiver informações sobre a localização de Casiano, pode entrar em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com os parentes do desaparecido por meio do número (92) 99120-2171 ou 99510-6825.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.