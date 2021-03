Motorista de aplicativo desaparece e carro dele é encontrado em delegacia no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do motorista de aplicativo Carlos Wagner Ferreira de Souza, 31, que desapareceu na madrugada de segunda-feira (29/03), ao aceitar uma corrida no bairro Lago Azul, zona norte da capital, para o município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops pela irmã de Carlos, Camila Ferreira, o homem aceitou a corrida para o município de Iranduba e chegou a compartilhar sua localização em tempo real com a mãe de sua filha, por volta de 1h da manhã, da segunda-feira. Já sua irmã, recebeu a notícia do desaparecimento por volta de 8h.

Ainda segundo informações do BO, Camila entrou em contato com a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru para obter mais informações, e foi averiguado que o veículo em posse de seu irmão estava apreendido naquela unidade policial.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Carlos Wagner que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.