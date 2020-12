Motorista de aplicativo desparece após sair para trabalhar em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Paulo Silva Sobrinho, de idade não informada, desaparecido desde a última sexta-feira (18/12), por volta das 19h30, do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado por Sandra Silva Figueiredo, 38, irmã do desaparecido, no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e posteriormente repassado à Deops, na hora do desaparecimento, Paulo estava trabalhando como motorista de aplicativo de transporte privado urbano, na rua Humberto Eco, no bairro Cidade Nova.

Ainda segundo a noticiante, a última pessoa com quem o desaparecido teve contato foi a ex-companheira, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Sandra disse também que o carro utilizado pelo irmão não foi encontrado.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Sandra que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.