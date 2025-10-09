A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Desaparecidos

Mulher de 35 anos desaparece após sair de casa na Colônia Santo Antônio em Manaus

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem da mulher e pede o apoio da população para localizá-la.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 20:02 - Atualizado em 09/10/2025 às 20:07

Ver resumo

Notícias de Desaparecidos – Jucilene de Lima Feitosa, 35 anos, está desaparecida desde domingo (05/10), por volta das 9h, após sair de sua residência na rua Alberto Graciano, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem da mulher e pede o apoio da população para localizá-la.

PUBLICIDADE

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a última vez em que Jucilene foi vista ela vestia um conjunto quadriculado nas cores branca, verde e preta. Desde então, familiares e autoridades não tiveram novas informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. A orientação é comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e informar detalhes sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e apresentar uma fotografia recente, a fim de auxiliar as buscas.

PUBLICIDADE

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Colaboração
Informações que possam contribuir com a localização de Jucilene podem ser repassadas aos seguintes contatos: (92) 3667-7713 (Deops); 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM); e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Seduc-AM convoca 53 novos profissionais do PSS para atuar no interior e em áreas indígenas do Amazonas

Na segunda etapa, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

há 15 minutos

Amazonas

Joana Darc assume oficialmente comando da Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas

Deputada destacou que a nova função representa um marco histórico na defesa dos animais no estado.

há 47 minutos

Amazonas

Prefeitura de Presidente Figueiredo volta a ser alvo do TCE-AM por supostas irregularidades em licitação

Decisão foi divulgada no Diario Oficial da Corte de Contas.

há 1 hora

Brasil

“Matuê” é assassinado durante confronto com a polícia

Ação em área de mangue no Campinho integra a Operação Contenção e mira conter o avanço do Comando Vermelho na Zona Oeste.

há 1 hora

Brasil

Medo da Lei Magnitsky? aposentadoria de Barroso do STF gera reações nas redes sociais

Bolsonaristas acusam Barroso de deixar o cargo por receio de sanções internacionais.

há 2 horas