Mulher de 35 anos desaparece após sair de casa na Colônia Santo Antônio em Manaus

Notícias de Desaparecidos – Jucilene de Lima Feitosa, 35 anos, está desaparecida desde domingo (05/10), por volta das 9h, após sair de sua residência na rua Alberto Graciano, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem da mulher e pede o apoio da população para localizá-la.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a última vez em que Jucilene foi vista ela vestia um conjunto quadriculado nas cores branca, verde e preta. Desde então, familiares e autoridades não tiveram novas informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. A orientação é comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e informar detalhes sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e apresentar uma fotografia recente, a fim de auxiliar as buscas.

Informações que possam contribuir com a localização de Jucilene podem ser repassadas aos seguintes contatos: (92) 3667-7713 (Deops); 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM); e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).