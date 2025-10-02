Mulher desaparece e familiares pedem ajuda para localizá-la em Manaus

Notícias de Desaparecidos – Leda Cristina Santos, 52 anos, está desaparecida desde o dia 22 de setembro, por volta do meio-dia. Ela foi vista pela última vez na rua dos Rubis, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. A imagem de Leda foi divulgada para ampliar as buscas e colaborar com a identificação de possíveis rotas e pontos de passagem.

As autoridades destacam que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para procurar ajuda. O registro pode ser feito imediatamente em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e dados essenciais, como o último local em que a pessoa foi vista, características físicas e, preferencialmente, uma foto atualizada. Essas informações aceleram o início das diligências e aumentam as chances de localização.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) recebe denúncias e informações que possam contribuir para encontrar Leda Cristina ou outras pessoas desaparecidas. Canais de contato estão disponíveis para a população: (92) 3667-7713, da Deops; 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Qualquer detalhe pode ser relevante, como avistamentos recentes, deslocamentos suspeitos ou objetos pessoais encontrados.

A Deops funciona nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Professor Nilton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, também na zona centro-sul de Manaus. O atendimento no local orienta familiares e amigos sobre os procedimentos necessários, recebendo registros e atualizações que auxiliem na investigação. Informações confirmadas serão checadas pelas equipes responsáveis, que seguem com as buscas até a completa elucidação do caso.