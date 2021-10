Mulher procura esposo que desapareceu após ir a shopping center em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Idenilson Menezes Gonzaga, 59, que está desaparecido desde 11 de outubro, por volta das 19h40. Ele teria sido visto pela última vez em um shopping center, situado no bairro Chapada, zona centro-sul da capital.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, pela esposa do desaparecido, Odicelia Sicsu dos Santos, 48, ela e o esposo residem no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), mas estavam na capital para cuidar da saúde de sua mãe.

Ainda conforme Odicelia, Idenilson teria retornado a Coari no dia 4 de outubro e, desde então, não teve mais contato com ele. Ela, porém, recebeu informações de uma pessoa conhecida do casal, que seu marido teria sido visto nas dependências de um shopping center, em Manaus.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Idenilson, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

* Com informações da assessoria de imprensa