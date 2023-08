Mulher sai de casa e desaparece na zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), busca informações sobre o paradeiro de Diana Pessoa da Silva, 28, e Diego Pereira, 38, que desapareceram em locais distintos de Manaus.

Diana foi vista pela última vez no dia 14 de agosto deste ano, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e Diego desapareceu no dia 11 de junho deste ano, na rua Lobo D’Almada, bairro Centro, zona sul.

A PC-AM destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

