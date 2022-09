Piloto desaparece após fazer voo de Manaus para o interior do AM

Redação AM POST*

A família do piloto Breno Pimentel, de 32 anos, desapareceu no dia 02 de setembro durante um voo particular, pede intensificação nas buscas. Ele foi visto pela última vez quando decolou de Manaus para Novo Airão, no interior do Amazonas.

A aeronave que estava sendo conduzida por Breno já foi encontrada, em uma área próxima à cidade de Novo Airão. Não há detalhes sobre o local nem sobre o estado do avião, que já voltou a ser utilizado para outros voos, segundo a família.

O piloto atua prestando serviços para empresários da região, e realiza fretes aéreos para municípios do interior do estado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social.

Quem tiver notícias sobre o desaparecimento do piloto Breno Pimentel pode entrar em contato diretamente com a família, por meio do número (92) 98100-1363. De forma anônima, as informações podem ser passadas ao número 180, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações do G1