Polícia Civil divulga imagens de dois homens desaparecidos em Manaus

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta segunda-feira (25) as imagens de dois homens que desapareceram em Manaus em situações distintas. O objetivo é obter apoio da população para auxiliar nas buscas.

De acordo com a PC-AM, não é necessário aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa. O boletim de ocorrência pode ser feito imediatamente em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações relevantes, como características físicas, roupas utilizadas no dia em que foi visto pela última vez e uma foto atualizada.

Desaparecidos

O primeiro caso é de Ronilson Cruz de Arruda, de 51 anos, que está desaparecido desde o dia 15 de novembro de 2024. Ele foi visto pela última vez no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

O segundo desaparecido é Mike Fanei Jose Matsui dos Santos, de 61 anos, que sumiu no domingo (24/08), em via pública no bairro Cidade Nova, também na zona norte de Manaus.

Como colaborar

A Polícia Civil pede que qualquer informação que ajude a localizar Ronilson ou Mike seja repassada imediatamente. Os canais disponíveis são o número (92) 3667-7713, da Deops, ou o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As autoridades reforçam que o apoio da população é essencial para agilizar as buscas e garantir a segurança dos desaparecidos.