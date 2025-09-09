Polícia divulga imagens de adolescente e jovem desaparecidos em Manaus

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta terça-feira (9), as imagens de duas pessoas desaparecidas em Manaus: Rodrigo de Castro Figueira, de 19 anos, e Lara Estefane de Souza Santos, de apenas 12. Ambos desapareceram na segunda-feira (08/09), em locais distintos da capital.

De acordo com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Rodrigo foi visto pela última vez por volta das 10h, quando saiu de sua residência localizada na alameda Flores, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Já Lara desapareceu cerca de uma hora depois, às 11h30, em um balneário na rua Aruana Reis, bairro Lago Azul, zona Norte. Desde então, não retornou para casa nem manteve contato com familiares.

A PC-AM reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar um desaparecimento. O boletim pode ser feito de forma imediata em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações detalhadas sobre as circunstâncias, além de características físicas e foto atualizada da pessoa desaparecida.

Como colaborar

A população pode ajudar com informações que levem ao paradeiro de Rodrigo ou Lara. As denúncias podem ser feitas pelos números:

(92) 3667-7713 – Deops

(92) 99962-2441 – Depca

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

As ligações podem ser realizadas de forma anônima e sigilosa. A Polícia Civil pede a colaboração da sociedade para auxiliar nas buscas e na localização dos desaparecidos.