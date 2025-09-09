A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Desaparecidos

Polícia divulga imagens de adolescente e jovem desaparecidos em Manaus

Rodrigo Figueira, de 19 anos, e Lara Estefane, de 12, sumiram em diferentes bairros da capital.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 17:38

Ver resumo

Notícias de Desaparecidos –  A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta terça-feira (9), as imagens de duas pessoas desaparecidas em Manaus: Rodrigo de Castro Figueira, de 19 anos, e Lara Estefane de Souza Santos, de apenas 12. Ambos desapareceram na segunda-feira (08/09), em locais distintos da capital.

PUBLICIDADE

De acordo com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Rodrigo foi visto pela última vez por volta das 10h, quando saiu de sua residência localizada na alameda Flores, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. Já Lara desapareceu cerca de uma hora depois, às 11h30, em um balneário na rua Aruana Reis, bairro Lago Azul, zona Norte. Desde então, não retornou para casa nem manteve contato com familiares.

A PC-AM reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar um desaparecimento. O boletim pode ser feito de forma imediata em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações detalhadas sobre as circunstâncias, além de características físicas e foto atualizada da pessoa desaparecida.

PUBLICIDADE

Leia também: Membro de facção criminosa é preso em Manaus com R$ 300 mil destinado à lavagem de dinheiro

Como colaborar

A população pode ajudar com informações que levem ao paradeiro de Rodrigo ou Lara. As denúncias podem ser feitas pelos números:
(92) 3667-7713 – Deops
(92) 99962-2441 – Depca
181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

As ligações podem ser realizadas de forma anônima e sigilosa. A Polícia Civil pede a colaboração da sociedade para auxiliar nas buscas e na localização dos desaparecidos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Ex-PM condenado por assassinato de técnica de enfermagem é preso em Manaus

Francisco de Almeida foi condenado a mais de 33 anos de prisão por executar o homicídio a mando do ex-noivo da vítima, que continua foragido.

há 19 segundos

Brasil

Governo Trump fala sobre julgamento de Bolsonaro e diz que não descarta usar ‘poder militar’ para proteger liberdade de expressão

Porta-voz da Casa Branca afirmou que o governo Trump acompanha de perto a situação no Brasil.

há 29 minutos

Amazonas

Finalista para representar o Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” tem sessão especial em Manaus

Longa-metragem premiado em Cannes vai ser exibido no lançamento do Festival Olhar do Norte 2025, no dia 16 de setembro.

há 35 minutos

Amazonas

Prefeito de Maraã é notificado pelo MP-AM após suspensão de polo assistencial

O procedimento apura o impacto direto da retirada do polo assistencial sobre a prestação de serviços essenciais.

há 1 hora

Manaus

Maria do Carmo diz que Lula fugiu de pautas importantes ao Amazonas durante agenda oficial em Manaus

Maria destacou ainda a baixa popularidade de Lula na capital amazonense e a alta rejeição de seus aliados políticos no Estado.

há 2 horas