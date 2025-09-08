Polícia pede ajuda para localizar homens e mulher desaparecidos no Amazonas

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta segunda-feira (8) as imagens de três homens e uma mulher que estão desaparecidos em locais e datas diferentes.

A instituição reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) em casos de desaparecimento. O registro pode ser feito em qualquer delegacia, bastando apresentar documentos pessoais da vítima e fornecer informações como último local onde foi vista, características físicas e foto atualizada.

Pessoas desaparecidas

Francisca Damares Silva de Moraes , 29 anos – desaparecida desde 31 de agosto, por volta das 13h, quando foi vista pela última vez na rua Fernando Cortez, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

João Cristiano Ribeiro Silva , 21 anos – visto pela última vez em 23 de agosto, na rua Apuruí, bairro Santa Etelvina, zona Norte. Desde então, não manteve contato com familiares.

Franciney Haydem de Melo , 53 anos – desaparecido desde 30 de julho, quando foi visto na rua General Figueiredo, bairro Lírio do Vale, zona Oeste da capital.

Adriano Barbosa Fontes, 33 anos – desapareceu em 27 de julho, após sair de sua residência em Careiro (a 88 quilômetros de Manaus) informando que viria para a capital. Esse foi o último contato com a família.

Colaboração da população

A Polícia Civil solicita que informações que possam ajudar na localização dos desaparecidos sejam repassadas pelo telefone (92) 3667-7713 (Deops) ou pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).