Polícia procura por suspeito de suposto latrocínio contra idoso em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de José Rodrigues de Souza Júnior, mais conhecido como “Perna”. Ele é o principal suspeito do desaparecimento e suposto latrocínio de José Afonso Castro Pires, de 64 anos.

PUBLICIDADE

A última vez que a vítima foi vista foi em Manaus, no dia 31 de dezembro de 2024.

Conforme informações da delegada Alynne Lima, José Afonso havia entrado em contato com um conhecido, informando que iria realizar um trabalho em um ramal próximo à praia de Açutuba, localizada no município de Iranduba, distante 27 quilômetros da capital.

Desde esse contato, José Afonso não foi mais visto e não estabeleceu comunicação com seus familiares.

PUBLICIDADE

As investigações revelam indícios que sugerem a possibilidade de latrocínio, e a delegada reafirma que as diligências estão em andamento.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população e pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada de forma anônima.

LEIA MAIS: Motociclista suspeito de assalto morre em perseguição policial na Zona Centro-Oeste de Manaus

Os números disponíveis para contato são (92) 3667-7713, da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), ou 181. A identidade dos informantes será mantida em sigilo, garantindo a segurança de quem deseja ajudar nas investigações.