Professor desaparece após sair de casa para trabalhar no bairro Betânia em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ampla divulgação da imagem do professor Ronaldo Oliveira de Almeida, de 40 anos, que está desaparecido desde quarta-feira (27/04), por volta do meio-dia, quando foi visto saindo de sua residência, na rua Vicente Reis, bairro Betânia, zona sul de Manaus, para trabalhar em uma escola situada no bairro Cachoeirinha, naquela mesma zona da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a Deops, Márcia Cristina Silva do Nascimento, 52, informou que seu esposo saiu de casa para ir a instituição de ensino onde trabalhava, porém, ele não retornou mais e nem deu notícias aos familiares sobre seu paradeiro.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Ronaldo, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.