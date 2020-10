Servidor da Funai desaparece após perder ônibus na zona norte de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Tchayrescu Jones, 20, visto pela última vez nesta segunda-feira (26/10), por volta das 14h, na rodovia Vidal de Mendonça, bairro Novo Israel, zona norte da capital.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta quarta-feira (28/10), às 10h35, por Paulo Honorato Mendes, 62, pai da vítima, ele e o filho vieram de Tabatinga, pois são servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai). Ambos são da etnia indígena Tikuna e quando iam embarcar no ônibus da linha 560, apenas o jovem embarcou.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo o registro do BO, o motorista da linha fechou a porta do coletivo, impedindo a entrada do pai e por esse motivo, o jovem seguiu a viagem e desde a data mencionada, ele não obteve mais notícias do filho.

No dia do desaparecimento, Tchayrescu trajava blusa azul, calça jeans preta, sapatos marrons e bolsa cinza. Ele também possui uma cicatriz no antebraço direito e não fala muito bem o português.

A titular da Especializada, delegada Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Tchayrescu, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (97) 99156-7065.

Continua depois da Publicidade

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

* Com informações da Assessoria de Imprensa