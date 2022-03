Vídeo mostra chegada de crianças após resgate no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, que estavam desaparecidos desde o dia 18 de fevereiro, foram encontrados vivos e em estado de desnutrição nessa terça-feira (15), no município de Manicoré (distante à 331 quilômetros de Manaus).

As crianças foram encontradas por um homem que estava cortando madeira na mata quando avistou os dois. As buscas foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros, mas indígenas de aldeias próximas do local onde os irmãos desapareceram continuaram com as buscas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os pequenos chegaram na cidade.

Vídeo mostra crianças resgatadas sob comoção e aplausos no interior do AM pic.twitter.com/dzqWiTp4V9